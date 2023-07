Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministegrave;re des affaires eacute;trangegrave;res et des eacute;migreacute;s a chargeacute; la Mission permanente du Liban aupregrave;s de lrsquo;Organisation des Nations Unies agrave; New York de laquo;deacute;poser une plainte aupregrave;s du Secreacute;taire geacute;neacute;ral de lrsquo;Organisation des Nations Unies et de son Conseil de seacute;curiteacute; pour protester contre la conseacute;cration de lrsquo;occupation totale par la partie israeacute;lienne et de son annexion de la partie nord du village de Ghajar, qui appartient au Liban. Ce qui constitue une violation flagrante et grave, en plus des violations quotidiennes et continues par Israeuml;l de la souveraineteacute; libanaise et de la reacute;solution 1701 (2006) raquo;.

Le ministegrave;re a exigeacute; laquo; la condamnation de cette violation deacute;libeacute;reacute;e de la souveraineteacute; libanaise et le retrait immeacute;diat et inconditionnel de tous les territoires libanais occupeacute;s raquo;.