Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministère des Affaires étrangères a publié la déclaration suivante, indiquant qu’il a examiné la déclaration du Haut Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell sur la situation au Liban diffusée le 30 juillet 2022. Il a appelé l’UE à se concentre sur les questions suivantes :

« Le Liban fait face à une crise économique et sociale sans précédent dans son histoire contemporaine, 80% des Libanais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les causes de cette grave crise économique peuvent être multiples et imbriquées, entre les réformes internes nécessaires que le gouvernement s’efforce de mettre en œuvre en plus de la correction structurelle requise, et les engagements internationaux, dont le plus important est la conclusion de l’accord définitif avec le Fonds monétaire international pour mettre le Liban sur la voie d’une reprise durable. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que l’une des principales raisons de ce que souffre le Liban est liée aux fardeaux et aux répercussions de la crise syrienne, en particulier le déplacement massif vers le Liban.

La forte présence des déplacés syriens sur le territoire libanais a constitué une des principales raisons de la crise économique profonde. En conséquence, les groupes économiques les plus vulnérables des Libanais ont commencé à se disputer les services et les ressources alimentaires limitées fournies aux déplacés syriens et réfugiés palestiniens, qui constituaient ensemble environ 40%, ce qui a récemment entraîné une recrudescence des tensions et d’incidents de sécurité.

Onze ans après le début de la crise syrienne, les craintes du Liban se sont accrues, lorsqu’il lui est apparu clairement l’absence de feuille de route de la communauté des donateurs pour le retour des déplacés syriens dans leur patrie dans la dignité et la sécurité, ou leur expulsion vers un pays tiers, comme certains pays ont récemment commencé à le faire. En Syrie, à la lumière d’un blocage clair et bien connu à l’horizon politique, qui signifie qu’ils resteront indéfiniment au Liban, les développements internationaux rapides ont conduit à des changements radicaux dans les priorités et les intérêts de la communauté internationale loin de ce qui se passe en Syrie.

Plus d’une décennie s’est écoulée depuis la présence des déplacés syriens au Liban, et la plupart d’entre eux sont des déplacés économiques qui bénéficient d’une aide internationale directe et sélective sans passer par les autorités libanaises officielles, et les revenus en devises fortes qu’elle leur assure, qu’ils fournissent à l’intérieur de la Syrie.

Le Liban n’est plus en mesure de continuer à utiliser les méthodes traditionnelles utilisées pour maintenir les déplacés dans leurs lieux de résidence, au lieu de chercher des moyens de les ramener chez eux de manière digne, progressive et sûre.

Et par souci des conditions économiques, sociales et sécuritaires du Liban, nous craignons que personne ne soit à l’abri des répercussions de cette crise, notamment avec l’augmentation du phénomène des bateaux d’immigration clandestine vers l’Europe, malgré la sévérité des autorités libanaises dans la prévention de ce phénomène.

Partant de l’intérêt commun libano-européen de trouver une solution durable à la question du déplacement syrien qui protège le Liban sur le plan social, économique et sécuritaire et protège de manière préventive les pays européens, la coopération, la consultation et le dialogue pour élaborer une feuille de route qui permettrait le retour progressif des déplacés syriens dans leurs foyers dans la dignité et la sécurité, dans l’intérêt de la stabilité du Liban et des intérêts communs avec l’Europe ».

