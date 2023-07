Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministegrave;re des Affaires eacute;trangegrave;res a chargeacute; la deacute;leacute;gation permanente du Liban aupregrave;s des Nations Unies agrave; New York, apregrave;s consultation du Premier ministre Najib Mikati, l#39;abstention de voter sur le projet de reacute;solution sur les personnes disparues en Syrie, qui a eacute;teacute; preacute;senteacute; agrave; l#39;Assembleacute;e geacute;neacute;rale des Nations unies, en phase avec la quasi-unanimiteacute; des Arabes agrave; s#39;abstenir de voter, et la volonteacute; de sa part de ne pas politiser ce dossier humanitaire par excellence, et de la politique de ne pas se laisser entraicirc;ner derriegrave;re un vote controverseacute; qui ne reacute;sout pas le problegrave;me des disparus libanais.

Il a deacute;clareacute; dans un communiqueacute; : laquo; Le Liban adhegrave;re eacute;galement agrave; la reacute;solution de cette question et de la question des deacute;placeacute;s syriens, par le dialogue et la compreacute;hension entre le Liban et la Syrie, et les parties arabes et internationales concerneacute;esnbsp;raquo;, notant que laquo;nbsp;le vote du Liban sapera les travaux du Comiteacute; ministeacute;riel arabe auquel le Liban participe et cherche agrave; reacute;soudre les problegrave;mes avec la Syrienbsp;raquo;.

