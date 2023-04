Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que « Le Liban salue la déclaration conjointe syro-saoudienne publiée à l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères des deux pays à Jeddah ».

Il a apprécié « la volonté de l’Arabie saoudite et de la Syrie d’œuvrer en faveur des conditions et de l’assistance appropriées pour parvenir à un retour sûr et digne des déplacés syriens dans leur pays, et de coopérer afin de mettre fin la souffrance des déplacés au Liban ».

« Le Liban soutient et encourage également toutes les actions arabes pour parvenir à une issue à la crise syrienne dans le cadre d’une solution politique qui préserve l’unité, la souveraineté et la stabilité du territoire syrien tout en soutenant l’établissement de l’autorité de l’Etat sur tous son sol, d’une manière qui réalise les espoirs et les aspirations du peuple syrien en matière de prospérité et de sécurité », a-t-il conclu.

