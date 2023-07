Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le ministegrave;re des Affaires eacute;trangegrave;res a annonceacute; vendredi dans un communiqueacute; que laquo;nbsp;dans le cadre du dialogue, de la coordination et de la coopeacute;ration existants entre les autoriteacute;s libanaises et les Nations unies repreacute;senteacute;es par la Finul, la premiegrave;re reacute;union du groupe de travail conjoint s#39;est tenue au Grand pour discuter des meilleurs moyens de mettre en oelig;uvre le mandat de la Finul au Liban et agrave; combler les deacute;faillances sur le terrainnbsp;raquo;.

Il a ajouteacute; que laquo;nbsp;cette reacute;union srsquo;est deacute;rouleacute;e en preacute;sence des repreacute;sentants de la preacute;sidence du Conseil des ministres, du ministegrave;re des Affaires eacute;trangegrave;res, du commandement de l#39;armeacute;e libanaise, ainsi que de la Finulnbsp;raquo;.

Le ministegrave;re a indiqueacute; qursquo;il a eacute;teacute; convenu que laquo;nbsp;les prochaines reacute;unions se tiendraient peacute;riodiquement, afin de renforcer un partenariat constructif et durable entre les deux parties et de maintenir la stabiliteacute; au sud du Liban et dans la reacute;gionnbsp;raquo;.

laquo;nbsp;Le Liban a souligneacute; son respect et son engagement agrave; mettre en oelig;uvre toutes les reacute;solutions internationales eacute;mises par les Nations unies et appelle toutes les parties concerneacute;es agrave; suivre son exemple dans ce domainequot;, conclut le communiqueacute;.

=========N.A.