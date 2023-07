Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de la Culture, Mohammad Wissam Mortada, a constateacute; mardi dans une deacute;claration agrave; lrsquo;ANI, que quot;le crime qui a eu lieu agrave; Bcharreacute; et a coucirc;teacute; la vie aux citoyens Haytham et Malek Tawk est une plaie saignante dans le corps de la patrie, qui ne gueacute;rira que lorsque la veacute;riteacute; sera deacute;voileacute;e et les coupables sont punisquot;.

M. Mortada a preacute;senteacute; ses condoleacute;ances agrave; la famille Tawk, soulignant l#39;obligation de mener les enquecirc;tes neacute;cessaires.

