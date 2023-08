Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le Premier ministre sortant, Najib Mikati, et le ministre sortant de la Santeacute;, Firas Al-Abiad, ont donneacute; suite mercredi agrave; la reacute;cente eacute;pideacute;mie de COVID-19 au Liban.

laquo; Il y a une augmentation des infections agrave; coronavirus, ce qui est typique en eacute;teacute;. Le ministegrave;re de la Santeacute; surveille les infections dans les hocirc;pitaux et en dehors des hocirc;pitaux. Actuellement, les chiffres montrent une augmentation des cas, mais la situation dans les hocirc;pitaux est sous controcirc;le. Tregrave;s peu de cas neacute;cessitent des soins intensifs, nous mettons donc l#39;accent sur la preacute;ventionquot;, a deacute;clareacute; le ministre de la Santeacute; agrave; son arriveacute;e.

Il a conseilleacute; aux patients souffrant de maladies sous-jacentes et agrave; ceux preacute;sentant un risque plus eacute;leveacute; de prendre le vaccin Covid pour se proteacute;ger. laquo; Nous conseillons eacute;galement aux personnes preacute;sentant des symptocirc;mes drsquo;eacute;viter tout contact et agrave; celles ayant des problegrave;mes immunitaires drsquo;utiliser des mesures de protection individuelle, agrave; lrsquo;instar des masques et autres. Le ministegrave;re de la Santeacute; tiendra les citoyens informeacute;s des derniegrave;res mises agrave; jour agrave; cet eacute;gardquot;, a ajouteacute; le ministre.

==========N.A.