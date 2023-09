Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;Pendant sa visite en France, le ministre de l#39;Agriculture libanais, le Dr Abbas El Hajj Hassan, accompagneacute; de son conseiller le Dr Salem Darwish, a rendu visite agrave; l#39;Institut Agronomique Meacute;diterraneacute;en de Montpellier. Ils ont eacute;teacute; accueillis par le directeur de l#39;institut, le Dr Thierry Dubois, ainsi que le Dr Hatem Belhouchat. Les deux parties ont discuteacute; du renforcement de la coopeacute;ration entre eux, en particulier en ce qui concerne les projets agricoles et de deacute;veloppement. Apregrave;s avoir examineacute; tous les points abordeacute;s, un plan d#39;action a eacute;teacute; eacute;tabli, comprenant les prioriteacute;s suivantes :

Eacute;tendre l#39;expeacute;rience supmed agrave; de nombreuses reacute;gions du Liban en raison de son importance pour la preacute;servation de la biodiversiteacute; et la reacute;duction de l#39;impact des changements climatiques sur l#39;agriculture, ainsi que pour contribuer agrave; la lutte contre la deacute;sertification.

Discuter du plan de bleacute; tendre, qui revecirc;t une importance cruciale pour la seacute;curiteacute; alimentaire.

Le ministre a salueacute; les efforts de l#39;institut en collaboration avec la partie franccedil;aise, soulignant l#39;importance de tirer parti de leur expertise dans l#39;expeacute;rimentation des varieacute;teacute;s franccedil;aises de bleacute; tendre en collaboration avec le service de recherche agricole. Il a eacute;galement souligneacute; la neacute;cessiteacute; de collaborer avec les organisations internationales au Liban qui soutiennent la culture du bleacute; tendre, en particulier le Programme Alimentaire Mondial et la FAO, et de travailler au deacute;veloppement de la coopeacute;ration et agrave; la reacute;glementation du secteur pour assurer sa durabiliteacute; au service de la seacute;curiteacute; alimentaire et de la sucirc;reteacute; alimentaire.

nbsp;

========