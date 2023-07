Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l#39;Agriculture, Abbas Haj Hassan, a rencontreacute; lors de sa participation agrave; la confeacute;rence organiseacute;e par les Nations unies agrave; Rome, le directeur geacute;neacute;ral de l#39;Organisation des Nations Unies pour l#39;alimentation et l#39;agriculture quot;FAOquot; Qu Dongyu.

Le ministre Hajj Hassan a expliqueacute; la strateacute;gie du ministegrave;re de l#39;Agriculture pour deacute;velopper le secteur au Liban en partenariat avec la FAO et a eacute;voqueacute; les projets qui sont mis en oelig;uvre en coopeacute;ration conjointe entre le ministegrave;re et l#39;organisation en plus des projets proposeacute;s.

A son tour, le directeur de la FAO a confirmeacute; sa laquo; position aux cocirc;teacute;s du Liban raquo;, le consideacute;rant comme laquo; un pays qui a un rocirc;le central dans la reacute;gion du Moyen-Orient raquo; et reacute;veacute;lant que l#39;organisation est toujours aux cocirc;teacute;s des pays en geacute;neacute;ral et du Liban en particulier afin d#39;assurer la seacute;curiteacute; alimentaire. Il a promis de visiter la reacute;gion dans les mois agrave; venir.

