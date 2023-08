Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l#39;Agriculture, Abbas al-Hajj Hassan, eacute;galement preacute;sident de l#39;Organisation arabe pour le deacute;veloppement agricole, se rend aujourdrsquo;hui vendredi en Syrie, pour discuter du meacute;canisme drsquo;action conjointe interarabe.

Lors de sa visite en Syrie, le ministre doit rencontrer son homologue syrien, Mohammad Hassan Qatana, et le directeur geacute;neacute;ral du centre reacute;gional de recherche et drsquo;eacute;tudes sur le deacute;veloppement des zones arides et semi-arides du monde arabe, quot;ACSADquot;, Nasreddine Al Obeid, pour discuter eacute;galement des projets mis en oelig;uvre par l#39;Organisation au Liban et en Syrie en partenariat avec l#39;organisation laquo; ACSAD raquo; afin de parvenir agrave; une seacute;curiteacute; alimentaire arabe inteacute;greacute;e. Les reacute;sultats du sommet du quatuor qui comprend le Liban, la Syrie, la Jordanie et l#39;Irak, seront eacute;galement discuteacute;s afin de faciliter la circulation fluide des produits agricoles entre les quatre pays.

