ANI – Le ministre sortant de l’Économie et du Commerce, Amine Salam, a lancé un cri au nom des Libanais à partir de la Ligue des États-arabes, appelant ces pays à assister le Liban à l’ombre de la crise économique et financière sans précédent dans l’histoire du pays.

Exprimant ses condoléances pour les victimes du séisme en Turquie et Syrie, le ministre a exhorté les pays arabes à passer outre les différends pour soutenir les peuples sinistrés.

« Je saisis cette occasion pour appeler les pays arabes à surmonter les différends et à fournir tous les moyens de soutien disponibles aux peuples touchés par les tremblements de terre. Le Liban ressent particulièrement cette souffrance car il ne s’est pas encore remis des effets du de l’explosion qui a détruit la moitié de la ville de Beyrouth, faisant également des centaines de victimes et des milliers de blessés et des pertes de plusieurs dizaines de milliards », a-t-il dit.

Et de poursuivre : « Notre Conseil porte une grande responsabilité dans l’établissement de la coopération et dans le déploiement d’efforts conjoints au service de notre société arabe, qui porte en son sein d’énormes capacités qui doivent être dirigées dans la bonne direction constructive. Notre ordre du jour d’aujourd’hui reflète de nombreuses questions vitales, en particulier ce qui affecte l’achèvement de la zone arabe de libre-échange, et la confrontation des défis de la sécurité alimentaire arabe, avec lesquels la stratégie arabe de sécurité alimentaire est censée être établie, ainsi que le maintien de nos sociétés arabes dans le domaine de la santé, de l’éducation et l’autonomisation des femmes ».

