ANI -nbsp; Le ministre sortant de l#39;Environnement, Nasser Yassine, a annonceacute; une campagne preacute;vue demain dimanchenbsp;sur le thegrave;me quot;Nettoyez votre paysquot; en coopeacute;ration avec les municipaliteacute;s et les associations civiles, agrave; partir de Beyrouth pour sensibiliser agrave; l#39;environnement et soutenir les municipaliteacute;s dans le nettoyage de leurs villes, villages et forecirc;ts.

