Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l’Information, Ziad Makary, a déclaré aujourd’hui lundi que « Beyrouth ne se lasse pas et ne capitule pas et nous comptons sur notre solidarité en tant qu’individus et entreprises ».

Le ministre a tenu sa déclaration après une réunion avec les ambassadeurs des pays arabes. M. Makary a exprimé sa joie que Beyrouth ait été désignée « capitale des médias arabes pour l’année 2023 », indiquant que « la réunion a pour objectif de confirmer l’amitié entre Beyrouth et les capitales arabes que vous représentez dans votre deuxième pays, le Liban”.

=========N.A.