Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI ndash; Le ministre sortant des Affaires eacute;trangegrave;res , Abdallah Bou Habib, a deacute;nonceacute; la deacute;cision du Parlement europeacute;en rendue le 07/12/2023 , sur le rapatriement des reacute;fugieacute;s syriens.

Dans une lettre que le chef de la diplomatie libanaise a adresseacute;e aujourd#39;hui mercredi au vice-preacute;sident de la Commission europeacute;enne, commissaire aux Affaires eacute;trangegrave;res et agrave; la Politique de seacute;curiteacute;, Josep Borrell, il a souligneacute; laquo; la neacute;cessiteacute; de lancer un dialogue constructif et global entre le Liban et l#39;Union europeacute;enne (UE) sur tous les dossiers, en particulier le dossier du deacute;placement syrien, qui a commenceacute; agrave; constituer une menace non seulement pour la structure sociale libanaise et la stabiliteacute; eacute;conomique, mais aussi l#39;existence continue du Liban en tant qu#39;entiteacute;quot;.

Il a eacute;galement a exprimeacute; laquo; l#39;attachement du Liban agrave; ses droits et responsabiliteacute;s de faciliter le retour sucirc;r et digne des deacute;placeacute;s syriens dans leurs foyers, en particulier dans des zones sucirc;res et seacute;curiseacute;es conformeacute;ment aux principes du droit international, et d#39;une maniegrave;re qui ne contredit pas la constitution libanaise, qui stipule que le Liban n#39;est pas un pays d#39;asilequot;.

M. Bou Habib a exhorteacute; laquo; la neacute;cessiteacute; pour la communauteacute; internationale agrave; oelig;uvrer pour s#39;attaquer aux causes du deacute;placement syrien, comme indiqueacute; dans la deacute;cision du Parlement europeacute;en, et d#39;acceacute;leacute;rer le redressement rapide, y compris la seacute;curisation des infrastructures de base et des services sociaux en Syrie, afin de faciliter le retour des deacute;placeacute;s raquo;.

Il a reacute;affirmeacute; quot;la disponibiliteacute; du Liban agrave; entamer un dialogue avec l#39;Union europeacute;enne visant agrave; eacute;laborer une feuille de route pour le retour sucirc;r et digne des deacute;placeacute;s syriens dans leur paysquot;.

A la fin de son message, M. Bou Habib a encourageacute; agrave; aller de l#39;avant avec l#39;ideacute;e quot;de former une mission administrative consultative globale affilieacute;e agrave; l#39;Union europeacute;enne pour discuter des besoins urgents du secteur public libanais et de la fourniture de services de basequot;, et a conclu avec l#39;espoir de quot;lancer un dialogue libano-europeacute;en global et constructif couvrant tous les domaines, en particulier la question deacute;licate des deacute;placeacute;squot;.

==========N.A.