Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant des Travaux publics et des Transports Ali Hamiyé et les parties concernées, reçoivent samedi à midi, au la caserne des pompiers de la Karantina à Beyrouth, la mission libanaise dépêchée pour prendre aux opérations de recherche et de sauvetage en Syrie.

=========N.A.