ANI- Le ministre koweitien des Affaires eacute;trangegrave;res, cheikh Salem Abdallah Jaber al Sabah a appeleacute;, dans un communiqueacute;, le ministre sortant de lrsquo;Economie, Amine Salam nbsp;nbsp;a retireacute; sa deacute;claration dans laquelle il a demandeacute; au Koweiuml;t de reconstruire les silos de bleacute;, deacute;truit par lrsquo;explosion du nitrate au port, il y a trois ans.

Cette demande du Koweiuml;t vise agrave; preacute;server les bonnes relations fraternelles qui existent entre le Koweiuml;t et le Liban, lit-on dans le communiqueacute;.

Le ministre koweitien des Affaires eacute;trangegrave;res a exprimeacute; la ferme condamnation et lrsquo;eacute;tonnement de lrsquo;Eacute;mirat du Koweiuml;t face agrave; cette deacute;claration, qui contredit les normes politiques les plus fondamentales et reflegrave;te une compreacute;hension deacute;ficiente du processus de prise de deacute;cisions dans lrsquo;Eacute;mirat du Koweiuml;t, qui repose sur des fondements constitutionnels et institutionnels, y compris tout ce qui a trait aux subventions humanitaires et aux precirc;ts accordeacute;s par le gouvernement de lrsquo;Eacute;mirat du Koweiuml;t agrave; des pays fregrave;res et amis.

Le Koweiuml;t avait financeacute; en 1969 la construction des silos du port de Beyrouth gracirc;ce agrave; un precirc;t accordeacute; au Liban par le Fonds koweiuml;tien pour le deacute;veloppement eacute;conomique arabe.