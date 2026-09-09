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Le monde au bord Ép.1 : le système qui se fragmente 🌍⚠️

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Le monde au bord Ép.1 : le système qui se fragmente 🌍⚠️

Moscou, Téhéran, Taïwan : trois crises qui semblent séparées, mais qui ne le sont plus. Un missile intercepteur tiré contre l'Iran n'existe plus pour protéger la Pologne. Un navire envoyé dans le Golfe n'est plus disponible dans le Pacifique. La Russie, la Chine et l'Iran n'ont même pas besoin de se coordonner : chacun profite du fait que les deux autres dispersent les forces américaines. Le danger ne vient pas forcément d'un plan concerté, mais d'un incident local qui oblige un gouvernement à répondre — puis l'adversaire à répondre à son tour. L'Europe a déjà connu ce mécanisme : le 28 juin 1914, deux coups de feu à Sarajevo. Trente-sept jours plus tard, les grandes puissances européennes étaient en guerre.

📊 Premier épisode d'une série qui suit, semaine après semaine, les signaux qui s'accumulent depuis l'été 2026.

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