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Le monde au bord Ép.3 : 600 000 hommes, ce que ça veut vraiment dire 🪖

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Le monde au bord Ép.3 : 600 000 hommes, ce que ça veut vraiment dire 🪖

Le 27 août, la présidence ukrainienne affirme que l'état-major russe aurait préparé une mobilisation de 600 000 hommes sur 2026 et 2027. Une prudence s'impose : l'information vient d'un pays directement engagé dans la guerre, pas d'une confirmation indépendante. D'autres indices existent pourtant — des exercices testant la capacité logistique à Kaliningrad. Mais ce chiffre ne veut pas dire 600 000 soldats prêts à attaquer l'Europe : une grande partie servirait à compenser les pertes en Ukraine, assurer les rotations, reconstituer les unités. Le président finlandais lui-même dit ne voir "ni preuve ni fait" d'une capacité russe à ouvrir un second front. Ce qui changerait vraiment la lecture : une concentration de troupes en Biélorussie, à Kaliningrad, ou près des frontières baltes — avec dépôts de carburant, munitions, hôpitaux de campagne. Pour l'instant, ce dispositif n'est pas observé.

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