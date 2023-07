Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le mufti de la Reacute;publique libanaise, Cheikh Abdellatif Deriane, a appeleacute; les combattants palestiniens du camp de reacute;fugieacute;s d#39;Ain al-Hilweh agrave; cesser immeacute;diatement leurs combats.

nbsp;

quot;Il n#39;est pas permis, selon la loi islamique, de se battre entre fregrave;res, peu importe la raison. La seacute;curiteacute; et la vie du peuple doivent ecirc;tre preacute;serveacute;es, et notre cause a toujours eacute;teacute; et demeurera la Palestine, sa capitale, Jeacute;rusalem, et ses habitants raquo;, a-t-il deacute;clareacute;.

nbsp;

A cet eacute;gard, Derian a appeleacute; l#39;ambassadeur palestinien au Liban, Achraf Dabbour, reacute;affirmant sa pleine solidariteacute; avec l#39;uniteacute; du peuple palestinien et empecirc;chant toute ingeacute;rence dans les affaires palestiniennes.

nbsp;

Il a exhorteacute; les factions palestiniennes agrave; unir leurs rangs contre l#39;occupant israeacute;lien des terres palestiniennes, soulignant que tout combat entre fregrave;res palestiniens est futile et nuit au peuple palestinien, agrave; sa cause et agrave; sa lutte historique, ainsi qu#39;aux martyrs qui ont sacrifieacute; leur vie pour la cause palestinienne.

nbsp;

Il a appeleacute; agrave; recourir agrave; la justice compeacute;tente et agrave; mettre fin aux conflits, qui ne profitent qu#39;agrave; quot;l#39;ennemi sionistequot;.

nbsp;

Sur une autre note, le mufti Deriane a feacute;liciteacute; l#39;armeacute;e libanaise pour sa fecirc;te, louant son noble rocirc;le, ses contributions et son commandement aviseacute; dans la sauvegarde de la seacute;curiteacute; de la nation. Il a salueacute; l#39;heacute;roiuml;sme et les sacrifices consentis par l#39;armeacute;e pour maintenir la stabiliteacute; du pays.

nbsp;

nbsp;

=======N.A.