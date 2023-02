Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le mufti de la République Cheikh Abdellatif Deriane a souligné, dans un communiqué mardi, que Dar-al-Fatwa est solidaire avec les familles des victimes et des blessés suite au tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Syrie et la Turquie. “Nous présentons nos sincères condoléances aux peuples turc et syrien”, a-t-il déclaré.

“Nous demandons à Dieu de protéger la Syrie et la Turquie et leurs peuples”, a-t-il ajouté, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

