Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le mufti de la Reacute;publique, Cheikh Abdellatif Deriane a intensifieacute; lundi les appels agrave; la protection des institutions militaires et de seacute;curiteacute; au Liban et agrave; pourvoir les postes vacants.

Le mufti a tenu sa deacute;claration lors de ses entretiens lundi agrave; Dar-al-Fatwa respectivement, avec le commandant en chef de l#39;armeacute;e, le geacute;neacute;ral Joseph Aoun et une deacute;leacute;gation d#39;officiers, et le chef des Forces de seacute;curiteacute; inteacute;rieure (FSI), le geacute;neacute;ral Imad Othman.

quot;Sans la sagesse et la responsabiliteacute; nationale de ces institutions et leurs commandements, le Liban aurait connu des conflits internes agrave; Qornet el-Sawda et Akkar, ainsi qu#39;agrave; Khaldeh, Tayouneh et d#39;autres reacute;gions libanaisesquot;, a deacute;clareacute; le mufti, ajoutantnbsp;: quot;l#39;armeacute;e qui garde le pays et ses frontiegrave;res face agrave; l#39;ennemi israeacute;lien doit ecirc;tre soutenue dans tous les domainesquot;, a-t-il souligneacute;.

Abordant la situation financiegrave;re, il a fait part de ses inquieacute;tudes quant agrave; une crise financiegrave;re apregrave;s l#39;expiration du mandat du gouverneur de la banque centrale.

nbsp;Le mufti Deriane a eacute;galement rencontreacute; l#39;ambassadeur du Liban en Algeacute;rie Mohammad Hassan.

========N.A.