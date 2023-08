Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le mufti de la Reacute;publique libanaise, Cheikh Abdellatif Deriane, a rencontreacute; agrave; La Mecque, le ministre saoudien des Affaires islamiques, de l#39;appel et de l#39;orientation, Abdellatif ben Abdel-Aziz Al-Cheikh, pour discuter des affaires religieuses, et quot;d#39;unifier la parole des musulmans et de promouvoir la noble image et les preacute;ceptes de l#39;islamquot;.

L#39;accent a eacute;teacute; mis sur quot;la coopeacute;ration et la coordinationnbsp;raquo;. A cette occasion, le mufti a salueacute; quot;le rocirc;le saoudien dans le traitement des questions arabo-islamiques sur la base du souci du Royaume pour la sucirc;reteacute;, la stabiliteacute;, la seacute;curiteacute; et la seacute;curiteacute; de chaque pays arabe et musulmanquot;.

