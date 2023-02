Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le mufti jaafarite, cheikh Ahmad Kabalan, a affirmé dimanche que la solution de la crise réside dans une entente nationale qui sauve le pays.

« Aujourd’hui, notre pays est dans une impasse historique, et des dangers régionaux et internationaux l’entourent de toutes parts alors que des accords internationaux sont sur la table. La situation dans la région est très floue, et la priorité est accordée au sauvetage politique », a-t-il dit.

Et d’ajouter qu’il faut protéger les intérêts nationaux, par l’intermédiaire du parlement, seul habilité au sauvetage d’ordre souverain.

« Un accord est exigé sur un président qui respecte les intérêts nationaux vu l’importance de ce poste pour la souveraineté », a-t-il expliqué.

Et de rappeler que « le duo national » insiste toujours sur le fait selon lequel le Liban ne peut être redressé que par le consensus et le respect des intérêts nationaux.

============D.CH.