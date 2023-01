Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le mufti Jaafarite, cheikh Ahmad Kabalan, a indiqué que le Liban est exposé à une catastrophe nationale sans précédent.

Il a ajouté que la rupture politique est un suicide pour le Liban dont l’existence est menacée.

Selon ses dires, la solution réside dans la solidarité nationale et les solutions locales non dans l’internationalisation, loin de la malveillance politique, la vengeance confessionnelle et la haine.

