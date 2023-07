Agence Nationale d’Information (NNA)

nbsp;

ANI – Havkat Mirzioiuml;ev reste agrave; la tecirc;te de l#39;Ouzbeacute;kistan. Le preacute;sident sortant a eacute;teacute; largement reacute;eacute;lu dimanche, agrave; l#39;issue d#39;une preacute;sidentielle anticipeacute;e, obtenant un nouveau mandat de sept ans pour diriger ce pays d#39;Asie centrale dont il est aux commandes depuisnbsp;2016. D#39;apregrave;s des reacute;sultats preacute;liminaires transmis ce lundi par la Commission eacute;lectorale, Chavkat Mirzioiuml;ev a obtenu 87,05nbsp;% des voix, un score obtenu avec une participation frocirc;lant les 80nbsp;%.

L#39;issue du scrutin ne faisait que peu de doute. La campagne preacute;sidentielle avait eacute;teacute; qualifieacute;e par l#39;Organisation pour la seacute;curiteacute; et la coopeacute;ration en Europe (OSCE) de laquo;nbsp;discregrave;tenbsp;raquo; et laquo;nbsp;refleacute;tant l#39;absence d#39;opposition au preacute;sident sortantnbsp;raquo;. En Ouzbeacute;kistan, seuls cinq partis politiques sont autoriseacute;s et ils sont tous peu ou prou loyaux au dirigeant.nbsp;Dimanche, les trois adversaires de Chavkat Mirzioiuml;ev, meacute;connus du grand public, ont ainsi reacute;colteacute; entre 3nbsp;% et 4nbsp;% des voix, d#39;apregrave;s la Commission eacute;lectorale.

nbsp;

nbsp;==============