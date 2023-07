Le président Mirzioïev largement réélu à la tête de l’Ouzbékistan

Publicité

Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Le preacute;sident sortant de lrsquo;Ouzbeacute;kistan, Chavkat Mirzioiuml;ev, a eacute;teacute; largement reacute;eacute;lu agrave; lrsquo;issue de la preacute;sidentielle anticipeacute;e denbsp;dimanche, obtenant un mandat de sept ans dans le pays le plus peupleacute; drsquo;Asie centrale, qu#39;il dirige depuis 2016.

Drsquo;apregrave;s des reacute;sultats preacute;liminaires transmis lundi par la Commission eacute;lectorale lors drsquo;une confeacute;rence de presse dans la capitale Tachkent, Chavkat Mirzioiuml;ev a obtenu 87,05% des voix, tandis que la participation frocirc;le les 80%.

Elu en 2016 avec 88,61% des voix, puis reacute;eacute;lu avec 80,12% en 2021 lors de scrutins critiqueacute;s par les observateurs internationaux pour leur manque de concurrence, il preacute;sidera au destin du pays, avec ce nouveau mandat, jusqu#39;en 2030 au moins.

Ses trois adversaires, meacute;connus du grand public, ont reacute;colteacute; entre 3% et 4%, d#39;apregrave;s la Commission eacute;lectorale, alors que seuls cinq partis politiques sont autoriseacute;s en Ouzbeacute;kistan et qu#39;ils sont tous peu ou prou loyaux au dirigeant. M. Mirzioiuml;ev avait convoqueacute; cette preacute;sidentielle apregrave;s le reacute;feacute;rendum constitutionnel du 30 avril, adopteacute; agrave; plus de 90%, qui valide le passage du quinquennat au septennat et l#39;autorise agrave; se repreacute;senter pour deux mandats suppleacute;mentaires.

Des mesures qui ouvrent la voie au maintien theacute;orique au pouvoir jusqu#39;en 2037 du dirigeant ouzbek, qui avait eacute;teacute; le Premier ministre de son preacute;deacute;cesseur, Islam Karimov, entre 2003 et 2016.

Promesses de reacute;formes

Ingeacute;nieur de formation, Chavkat Mirzioiuml;ev se preacute;sente comme un reacute;formateur agrave; mecirc;me de consacrer l#39;egrave;re du quot;Nouvel Ouzbeacute;kistanquot;, ougrave; quot;l#39;ecirc;tre humain est la valeur suprecirc;mequot;, un mantra afficheacute; partout agrave; travers le pays. A l#39;international, M. Mirzioiuml;ev entend poursuivre sa politique d#39;ouverture pour rompre avec l#39;isolement de l#39;Ouzbeacute;kistan pendant la preacute;sidence d#39;Islam Karimov, afin d#39;attirer investissements eacute;trangers et touristes.

Lrsquo;Ouzbeacute;kistan, une ex-reacute;publique sovieacute;tique riche en gaz, occupe une position strateacute;gique, eacute;tant le seul pays frontalier de tous les autres Etats de la reacute;gion, dont l#39;Afghanistan.

L#39;issue du scrutin ne faisait que peu de doute et la campagne preacute;sidentielle avait eacute;teacute; qualifieacute;e par l#39;Organisation pour la seacute;curiteacute; et la coopeacute;ration en Europe (OSCE) de quot;discregrave;tequot; et quot;refleacute;tant l#39;absence d#39;opposition au preacute;sident sortantquot;. M. Mirzioiuml;ev s#39;est notamment donneacute; pour objectif de doubler le PIB, pour atteindre les 160 milliards de dollars et a assureacute; qu#39;il creacute;erait plus de places pour les eacute;tudiants, dans un pays majoritairement jeune et agrave; la forte croissance deacute;mographique. Il a eacute;galement promis l#39;accegrave;s agrave; Internet et agrave; l#39;eau potable pour tous les Ouzbeks, dont la moitieacute; vit agrave; la campagne. Car ce pays doublement enclaveacute;, en grande partie recouvert par les sables, est en premiegrave;re ligne face au reacute;chauffement climatique.

Il s#39;est aussi engageacute; agrave; soutenir les familles des centaines de milliers de migrants ouzbeks, travaillant pour l#39;immense majoriteacute; en Russie et dont les envois de fonds repreacute;sentaient, d#39;apregrave;s la Banque mondiale, 11,6% du PIB en 2021.

