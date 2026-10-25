Le sarcophage d’Ahiram, roi de Byblos 🇱🇧 Datant du début du 1er millénaire av. J.-C., ce sarcophage en calcaire porte le plus ancien exemple connu de l’alphabet phénicien, à l’origine de notre alphabet occidental. Son…

27

Lire l'article Stop

Le sarcophage d'Ahiram, roi de Byblos 🇱🇧



Datant du début du 1er millénaire av. J.-C., ce sarcophage en calcaire porte le plus ancien exemple connu de l'alphabet phénicien, à l'origine de notre alphabet occidental. Son couvercle est gravé d'une malédiction contre quiconque violerait la tombe. Exhumé en 1923 par Pierre Montet à Byblos, il survécut à la guerre civile sous une chape de béton. Pièce majeure du Musée National de Beyrouth.

Voir la video originale sur YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews