Le sarcophage d'Ahiram, roi de Byblos 🇱🇧
Datant du début du 1er millénaire av. J.-C., ce sarcophage en calcaire porte le plus ancien exemple connu de l'alphabet phénicien, à l'origine de notre alphabet occidental. Son couvercle est gravé d'une malédiction contre quiconque violerait la tombe. Exhumé en 1923 par Pierre Montet à Byblos, il survécut à la guerre civile sous une chape de béton. Pièce majeure du Musée National de Beyrouth.
Le sarcophage d’Ahiram, roi de Byblos 🇱🇧
Le sarcophage d’Ahiram, roi de Byblos 🇱🇧 Datant du début du 1er millénaire av. J.-C., ce sarcophage en calcaire porte le plus ancien exemple connu de l’alphabet phénicien, à l’origine de notre alphabet occidental. Son…
Le sarcophage d'Ahiram, roi de Byblos 🇱🇧
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