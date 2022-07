Michel Fadel et “Rodge” se réunissent pour sauver les ONG libanaises de la crise

Pour la première fois à Beyrouth, les artistes « Rodge » et Michel Fadel se retrouveront dans un concert unique dans la région et au monde sous le titre « Coloratura » Electric-Symphony ! Le mercredi 27 juillet 2022, au Seaside Arena – Downtown, à partir de 19h30.

Pour ce but, une conférence de presse a été organisée pour souligner l’événement en présence des ONG qui bénéficieront des ventes de tickets:

Children’s Cancer Center CCCL, Braveheart, SOS Children’s Villages, Basma, Enfants de lumière, Friends of Multiple Sclerosis Patients at the American University of Beirut et Operation Full Fridge.

Michel Fadel et “Rodge” ont expliqué l’importance de ce concert: “Nous avons toujours essayé de coopérer ensemble dans une production de cette importance artistique, et aujourd’hui l’occasion est venue de la présenter à Beyrouth en soutien aux ONG présentes parmi nous, et durant ces circonstances difficiles que traverse le Liban.”

Nathalie Rahal et Chadi Fayyad, d’ICE Events, ont parlé des prérparations et de la production de ce concert, aux normes énormes et internationales et ont considéré cette occasion comme très importante pour contribuer avec le peuple libanais et montrer le côté créatif du Liban.

Puis il y a eu un discours des représentants des ONG, dans lequel ils ont exprimé à quel point la situation actuelle est difficile et ont expliqué la nécessité du soutien du peuple libanais pour assister massivement et sauver la société libanaise.

Coloratura mettra en vedette plus de 100 musiciens et chanteurs sur scène, une scène de pointe, des lumières, des visuels, des pyros et une production globale.

La production du concert se fera par deux compagnies : ICE Events et MIX Productions, qui se distinguent par la créativité, la maîtrise et les détails qui font de chaque événement une expérience exceptionnelle et inoubliable !

Tous les billets sont disponibles au Virgin Megastores.