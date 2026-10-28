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L’Émir Abdelkader, résistant et sauveur des chrétiens 🇱🇧

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L’Émir Abdelkader, résistant et sauveur des chrétiens 🇱🇧 Chef de la résistance algérienne, emprisonné puis libéré par Napoléon III, l’Émir Abdelkader s’installe à Damas en 1855. En 1860, alors que des massacres frappent les chrétiens…

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L'Émir Abdelkader, résistant et sauveur des chrétiens 🇱🇧

Chef de la résistance algérienne, emprisonné puis libéré par Napoléon III, l'Émir Abdelkader s'installe à Damas en 1855. En 1860, alors que des massacres frappent les chrétiens de Damas et du Mont-Liban, il arme ses hommes et sauve plusieurs milliers de vies en ouvrant ses propres palais. Philosophe et soufi, son geste lui valut une reconnaissance mondiale.

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