L’Émir Abdelkader, résistant et sauveur des chrétiens 🇱🇧 Chef de la résistance algérienne, emprisonné puis libéré par Napoléon III, l’Émir Abdelkader s’installe à Damas en 1855. En 1860, alors que des massacres frappent les chrétiens…

38

Lire l'article Stop

L'Émir Abdelkader, résistant et sauveur des chrétiens 🇱🇧



Chef de la résistance algérienne, emprisonné puis libéré par Napoléon III, l'Émir Abdelkader s'installe à Damas en 1855. En 1860, alors que des massacres frappent les chrétiens de Damas et du Mont-Liban, il arme ses hommes et sauve plusieurs milliers de vies en ouvrant ses propres palais. Philosophe et soufi, son geste lui valut une reconnaissance mondiale.

Voir la video originale sur YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews