Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – L’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, s’est rendu ce matin, en Turquie en visite de travail, au cours de laquelle il rencontrera le président turc Recep Tayyip Erdogan, selon l’agence de presse du Qatar.

