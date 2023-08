Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Le gouvernement taliban en Afghanistan fecirc;te mardi, jour deacute;creacute;teacute; feacute;rieacute;, le deuxiegrave;me anniversaire de sa prise de controcirc;le du pays par des ceacute;leacute;brations et une deacute;claration commeacute;morant avec fierteacute; son retour au pouvoir.

quot;La conquecirc;te de Kaboul a prouveacute; une fois de plus que personne ne peut controcirc;ler la fiegrave;re nation afghane et qu#39;aucun envahisseur ne sera autoriseacute; agrave; menacer l#39;indeacute;pendance et la liberteacute; du paysquot;, ont salueacute; les autoriteacute;s talibanes mardi matin dans un communiqueacute;.

Les drapeaux blanc et noir de l#39;Emirat islamique d#39;Afghanistan, nom donneacute; au pays par ses nouveaux dirigeants, flottaient aux points de controcirc;le de seacute;curiteacute; de la capitale, tombeacute;e le 15 aoucirc;t 2021 lorsque le gouvernement soutenu par les Etats-Unis s#39;est effondreacute; et que ses dirigeants se sont exileacute;s.

Les rues de la capitales restaient toutefois encore tregrave;s calmes mardi matin, ont constateacute; des journalistes de l#39;AFP. Des talibans commenccedil;aient agrave; se reacute;unir devant l#39;ancienne ambassade ameacute;ricaine. Certains hommes prenaient des selfies pendant que des hymnes retentissaient.

quot;Aujourd#39;hui est un jour heureuxquot;, quot;c#39;est la date de la fin de l#39;occupation de notre paysquot;, s#39;est reacute;joui aupregrave;s de l#39;AFP Mortaza Khairi, 21 ans eacute;tudiant en meacute;decine. Des eacute;tudes impossibles pour les filles qui n#39;ont plus accegrave;s agrave; l#39;universiteacute;.

Au cours des deux anneacute;es qui ont suivi, les autoriteacute;s talibanes ont imposeacute; leur interpreacute;tation austegrave;re de l#39;islam dans le pays, les femmes subissant durement les lois qualifieacute;es par les Nations unies d#39;quot;apartheid des sexesquot;.

Mort aux occidentaux !

Le deacute;fileacute; militaire preacute;vu agrave; Kandahar, berceau du mouvement taliban et d#39;ougrave; le chef suprecirc;me reclus, Hibatullah Akhundzada, gouverne par deacute;cret, a finalement eacute;teacute; annuleacute;.

Ailleurs, des convois de talibans doivent parcourir les rues de Herat (ouest), et agrave; Kaboul, le ministegrave;re de l#39;Education organise une ceacute;leacute;bration dans une eacute;cole d#39;un quartier de la ville ougrave; eacute;taient autrefois rassembleacute;s des diplomates aujourd#39;hui peu nombreux, le gouvernement taliban n#39;eacute;tant toujours pas reconnu officiellement par un autre pays.

quot;Mort aux Europeacute;ens ! Mort aux Occidentaux ! Vive l#39;Eacute;mirat islamique d#39;Afghanistan ! Mort aux Ameacute;ricains!quot;, scandaient mardi matin des deacute;fenseurs des talibans agrave; Heacute;rat (ouest).

Les restrictions des droits des femmes – qui sont exclues de la vie publique ainsi que des voies d#39;accegrave;s agrave; l#39;emploi et agrave; l#39;eacute;ducation – constituent un obstacle majeur dans les neacute;gociations sur la reconnaissance du gouvernement par la communauteacute; internationale et l#39;aide qu#39;elle pourrait apporter.nbsp;

Un groupe d#39;experts de l#39;ONU a deacute;nonceacute; lundi les promesses non tenues faites par les autoriteacute;s talibanes d#39;instaurer un reacute;gime plus souple que celui qu#39;elles avaient mis en place lors de leur premier passage au pouvoir, de 1996 agrave; 2001.

quot;Malgreacute; les assurances donneacute;es par les autoriteacute;s talibanes de facto selon lesquelles toute restriction, notamment en termes d#39;accegrave;s agrave; l#39;eacute;ducation, serait temporaire, les faits sur le terrain ont deacute;montreacute; l#39;existence d#39;un systegrave;me acceacute;leacute;reacute;, systeacute;matique et global de seacute;greacute;gation, de marginalisation et de perseacute;cutionquot;, ont pointeacute; les experts dans un communiqueacute;. quot;Toutes les filles et les femmes d#39;Afghanistan veulent retrouver leur liberteacute;quot;, a souligneacute; Hamasah Bawar, une ex-eacute;tudiante.nbsp;

Deacute;sespoir

A l#39;approche de cet anniversaire, les femmes afghanes ont exprimeacute; leur peur et leur deacute;sespoir face agrave; la perte de leurs droits, certaines ayant organiseacute; de petites manifestations, le visage masqueacute; pour beaucoup d#39;entre elles.

Les Afghans ont eacute;galement fait part de leur appreacute;hension face agrave; la crise eacute;conomique et humanitaire qui seacute;vit depuis la prise du pouvoir des autoriteacute;s talibanes, avec l#39;assegrave;chement de l#39;aide et l#39;imposition de sanctions.

Rahatullah Azizi, un agriculteur de 35 ans, explique agrave; l#39;AFP qu#39;il avait l#39;habitude de vivre de ses reacute;coltes, mais qu#39;il a deacute;sormais quot;juste assez agrave; mangerquot;. Il exprime toutefois son soulagement quant agrave; l#39;ameacute;lioration de la situation en matiegrave;re de seacute;curiteacute;, notant qu#39;il peut deacute;sormais circuler librement la nuit sans craindre d#39;ecirc;tre agresseacute;.

Mais si la seacute;curiteacute; s#39;est consideacute;rablement ameacute;lioreacute;e au cours des deux derniegrave;res anneacute;es, l#39;Etat islamique reste une menace, et les tensions se sont accrues avec le Pakistan en raison d#39;une augmentation des attaques dans les zones frontaliegrave;res partageacute;es par les deux pays.

