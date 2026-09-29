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Les Cèdres de Dieu 🌲 Forêt millénaire de Bcharré

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par Newsdesk Libnanews
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Les Cèdres de Dieu 🌲 Forêt millénaire de Bcharré

Les Cèdres de Dieu, à Bcharré : la forêt la plus mythique du Liban, inscrite en 1998 au patrimoine mondial de l'UNESCO avec la vallée de Qadisha voisine. Perchée sur le mont Makmel entre 1900 et 2050 mètres, elle abriterait aujourd'hui 2 arbres trimillénaires, 10 millénaires et 363 plusieurs fois centenaires. Classés sur la liste rouge des espèces menacées, ces cèdres souffrent du réchauffement climatique — leurs graines ont besoin de plus de 30 jours de neige pour germer. En 2017, une campagne nationale y a planté 5000 jeunes cèdres, portée par l'Initiative Libanaise de Reboisement. Sous la neige ou un ciel étoilé, ils restent le symbole vivant du Liban — gravé jusque sur son drapeau. 🇱🇧

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