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Les Cèdres de Jaj 🌲 Chapelle et forêt millénaire, Jbeil

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Les Cèdres de Jaj 🌲 Chapelle et forêt millénaire, Jbeil Les Cèdres de Jaj, aux confins de la région de Jbeil : un village qui héberge sur son territoire une forêt de Cèdres du Liban,…

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Les Cèdres de Jaj 🌲 Chapelle et forêt millénaire, Jbeil

Les Cèdres de Jaj, aux confins de la région de Jbeil : un village qui héberge sur son territoire une forêt de Cèdres du Liban, vestige de la forêt primaire qui recouvrait jadis tout le Mont-Liban. Selon les histoires locales, les Phéniciens de Byblos — l'une des plus anciennes villes du monde — y recherchaient le bois de cèdre pour construire leurs navires. Au coeur de la forêt se cache une petite chapelle sous les épines ombragées. Sur le chemin, rapaces et faune locale se laissent parfois surprendre entre les rochers karstiques. Et depuis les hauteurs, on aperçoit au loin le couvent Saint-Charbel d'Annaya, dédié au saint le plus vénéré du Liban. 🇱🇧

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