Agence Nationale d'Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Washington renforcera ses stocks d#39;armes en aidant l#39;Australie agrave; mettre en place une industrie de fabrication de missiles, ont deacute;clareacute; des responsables agrave; l#39;issue d#39;entretiens de haut niveau entre les deux pays samedi. nbsp;quot;Nous espeacute;rons que la fabrication de missiles commencera en Australie d#39;ici deux ans, dans le cadre d#39;une base industrielle collective entre nos deux paysquot;, a deacute;clareacute; agrave; la presse le ministre australien de la Deacute;fense, Richard Marles. nbsp; quot;Nous sommes tregrave;s satisfaits des mesures que nous prenons en vue d#39;eacute;tablir une entreprise d#39;armes guideacute;es et de munitions explosives dans ce paysquot;, a-t-il ajouteacute;.

Dans le cadre de ce projet, l#39;Australie deacute;veloppera des systegrave;mes de fuseacute;es agrave; lancements multiples guideacute;s (GMLRS). Le secreacute;taire d#39;Eacute;tat ameacute;ricain Antony Blinken et le chef du Pentagone Lloyd Austin se sont rendus agrave; Brisbane pour cette annonce, qui faisait suite agrave; des discussions avec M. Marles et la ministre australienne des Affaires eacute;trangegrave;res Penny Wong. Washington va maintenant collaborer avec l#39;Australie pour deacute;velopper son industrie nationale de missiles naissante, dans le but d#39;assurer une filiegrave;re fiable pour ses propres forces armeacute;es agrave; l#39;avenir.nbsp;

La guerre en Ukraine a peseacute; sur les chaicirc;nes d#39;approvisionnement militaires aux Eacute;tats-Unis, reacute;duisant progressivement les stocks de missiles et d#39;autres munitions. L#39;Australie procegrave;de actuellement agrave; la refonte de ses propres forces armeacute;es, s#39;orientant vers des capaciteacute;s de frappe agrave; longue porteacute;e afin de maintenir agrave; distance des ennemis potentiels tels que la Chine. Cette reacute;union de deux jours entre responsables australiens et ameacute;ricains a mis l#39;accent sur la seacute;curiteacute; reacute;gionale et la coopeacute;ration militaire alors que Washington et ses allieacute;s tentent de limiter l#39;influence grandissante de la Chine dans le Pacifique.nbsp;

Lors de ces discussions, l#39;Australie a suspendu un important exercice militaire avec les Etats-Unis et d#39;autres pays,nbsp;apregrave;s le crash d#39;un heacute;licoptegrave;re de l#39;armeacute;e australienne dont les quatre membres de l#39;eacute;quipage sont porteacute;s disparus. nbsp;L#39;appareil, un Taipan MRH-90 de fabrication europeacute;enne, s#39;est eacute;craseacute; tard vendredi au large de l#39;icirc;le Hamilton, dans l#39;Etat du Queensland (nord-est).

Canberra a par ailleurs accepteacute; de remettre en eacute;tat des bases militaires dans le nord du pays, une reacute;gion strateacute;giquement situeacute;e, pour qu#39;elles puissent abriter des exercices d#39;entraicirc;nement et permettre des rotations plus freacute;quentes de troupes ameacute;ricaines. quot;Nous avons fait d#39;importants progregrave;s en ce qui concerne les initiatives ameacute;ricaines en matiegrave;re de posture des forcesquot;, a deacute;clareacute; M. Marles. L#39;Australie accueillera eacute;galement agrave; quot;un rythme plus eacute;leveacute;quot; des visites de sous-marins nucleacute;aires agrave; propulsion nucleacute;aire, selon le ministre australien de la Deacute;fense.

