Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministère des Finances a annoncé que la bourse offerte par la Régie des tabacs et tombacs aux étudiants libanais à l’étranger, sera prête dès le milieu de la semaine prochaine, les étudiants qui en bénéficient, pourront la retirer à partir des ambassades libanaises de chaque pays où ils se trouvent.

Le ministre sortant des Finances, Youssef El-Khalil, a signé la semaine dernière les formalités relatives à cette donation et les a transmises aux directions compétentes de son ministère conformément aux lois en vigueur avant de les envoyer aux missions diplomatiques libanaises concernées à l’étranger.

Dans son communiqué, le ministère des Finances a expliqué que “le processus de décaissement du don et de transfert de ses fonds s’est déroulé dans le cadre d’une coordination et d’une coopération entre les ministères des Finances et des Affaires étrangères. Il s’est achevé dans un délai presque normal, même s’il est passé par des circonstances et des raisons épineuses qui ont imposé un délai de retard. Ces circonstances sont liées à la crise ukrainienne, aux restrictions sur les transferts vers certains pays ainsi qu’à la grève des fonctionnaires au Liban.