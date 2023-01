Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Les évêques maronites qui ont tenu mercredi leur réunion mensuelle ont condamné l’entrave de l’enquête sur l’explosion du port, fustigeant les arrestations arbitraires menées contre les proches des victimes.

Ils ont appelé les politiciens à cesser leurs interventions dans le pouvoir judiciaire, pour qu’il poursuive son travail et révèle les circonstances de ce crime et puis de châtier les criminels et d’acquitter les innocents.

Le communiqué rendu public au terme de la réunion a exprimé les craintes des prélats du prolongement du vide présidentiel, appelant à accélérer l’élection du président pour éviter davantage d’effondrement.

Selon le texte, prolonger la vacance présidentielle provoque une crise constitutionnelle concernant le gouvernement démissionnaire.

Les prélats ont enfin mis en garde contre un plan refusé, visant à instaurer le vide dans les postes étatiques maronites et chrétiens.

====================D.CH.