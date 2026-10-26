Les ex-voto du temple d’Eschmoun 🇱🇧 Au nord de Saïda, le temple d’Eschmoun — inscrit sur la liste indicative de l’UNESCO — était dédié à la guérison des maladies infantiles. Les parents y offraient des…

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Les ex-voto du temple d'Eschmoun 🇱🇧



Au nord de Saïda, le temple d'Eschmoun — inscrit sur la liste indicative de l'UNESCO — était dédié à la guérison des maladies infantiles. Les parents y offraient des statuettes en marbre importé de Grèce, gravées au nom de l'enfant à guérir. Onze de ces ex-voto, aujourd'hui exposés au Musée National de Beyrouth, témoignent de cette tradition millénaire.

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