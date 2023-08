Les Kataëb rejettent toutes les tentatives visant à légaliser les armes des milices

Publicité

ANI ndash; Le parti Kataeuml;b a rejeteacute; laquo;nbsp;toutes les tentatives visant agrave; leacute;galiser les armes des milices qui sapent les fondements et les valeurs sur lesquels le Liban a eacute;teacute; fondeacute;, agrave; savoir la liberteacute;, la deacute;mocratie, la souveraineteacute;, le pluralisme et l#39;ouverture. Le reacute;tablissement de ces principes neacute;cessite une confrontation existentielle pour parvenir agrave; l#39;indeacute;pendance et agrave; la souveraineteacute; du Libannbsp;raquo;

Dans un communiqueacute; publieacute; agrave; lrsquo;issue de la reacute;union de son bureau politique, le parti Kataeuml;b a affirmeacute; se tenir aux cocirc;teacute;s des habitants de Kahaleacute;, reacute;iteacute;rant son refus que laquo;la convocation soit publique d#39;une part et discregrave;te d#39;autre part, ce qui deacute;note une tendance agrave; criminaliser les agresseacute;s et agrave; acquitter les membres du Hezbollah qui s#39;abritent dans des zones seacute;curitaires impeacute;neacute;trablesnbsp;raquo;.

Il a estimeacute; que laquo;l#39;incident, dans son timing et ses circonstances, s#39;ajoute aux crimes anteacute;rieurs qui neacute;cessitent des prises de position judiciaires fermesnbsp;raquo;.

