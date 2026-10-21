Les momies de la vallée sainte de Qadisha 🇱🇧
Refuge chrétien depuis le VIIème siècle, la vallée de Qadisha abrite le monastère de Qannoubine, siège du patriarcat maronite de 1440 à 1823. Sa crypte conserve 17 patriarches momifiés. En 1990, 8 momies maronites du XIIIème siècle y sont découvertes, aujourd'hui exposées au Musée National de Beyrouth. Classée UNESCO depuis 1998.
Les momies de la vallée sainte de Qadisha 🇱🇧
Les momies de la vallée sainte de Qadisha 🇱🇧 Refuge chrétien depuis le VIIème siècle, la vallée de Qadisha abrite le monastère de Qannoubine, siège du patriarcat maronite de 1440 à 1823. Sa crypte conserve…
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