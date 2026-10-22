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Les sarcophages anthropoïdes de Saïda 🇱🇧

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Les sarcophages anthropoïdes de Saïda 🇱🇧 Le sous-sol du Musée National de Beyrouth abrite 31 sarcophages anthropoïdes en marbre blanc de Paros, découverts à Saïda — la plus grande collection au monde. Chaque visage est…

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Les sarcophages anthropoïdes de Saïda 🇱🇧

Le sous-sol du Musée National de Beyrouth abrite 31 sarcophages anthropoïdes en marbre blanc de Paros, découverts à Saïda — la plus grande collection au monde. Chaque visage est unique, sculpté entre le VIème et le IVème siècle av. J.-C., selon une tradition égyptienne adoptée par les Phéniciens. Une partie provient des fouilles de George Ford au début du XXème siècle.

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