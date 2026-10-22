Les sarcophages anthropoïdes de Saïda 🇱🇧 Le sous-sol du Musée National de Beyrouth abrite 31 sarcophages anthropoïdes en marbre blanc de Paros, découverts à Saïda — la plus grande collection au monde. Chaque visage est…

19

Lire l'article Stop

Les sarcophages anthropoïdes de Saïda 🇱🇧



Le sous-sol du Musée National de Beyrouth abrite 31 sarcophages anthropoïdes en marbre blanc de Paros, découverts à Saïda — la plus grande collection au monde. Chaque visage est unique, sculpté entre le VIème et le IVème siècle av. J.-C., selon une tradition égyptienne adoptée par les Phéniciens. Une partie provient des fouilles de George Ford au début du XXème siècle.

Voir la video originale sur YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews