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Les trônes d’Astarté, Musée National de Beyrouth 🇱🇧

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Les trônes d’Astarté, Musée National de Beyrouth 🇱🇧 Trouvés au temple d’Eschmoun, près de Saïda, ces trônes datent des époques perse, hellénistique et romaine. La déesse Astarté y est représentée par ses attributs animaux —…

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Les trônes d'Astarté, Musée National de Beyrouth 🇱🇧

Trouvés au temple d'Eschmoun, près de Saïda, ces trônes datent des époques perse, hellénistique et romaine. La déesse Astarté y est représentée par ses attributs animaux — sphinx ailés, palmette, bétyle. Quatre d'entre eux, rapatriés des États-Unis en 2018, sont aujourd'hui exposés au musée.

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