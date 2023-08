Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Une reacute;union ministeacute;rielle consultative preacute;sideacute;e par le Premier ministre sortant Najib Mikati est tenue mardi agrave; Dimane, avec la participation de 15 membres du gouvernement, agrave; savoir les ministres Bassam Mawalwi, Firas Abiad, Abbas Halabi, George Kallas, Youssef Khalil , Georges Bouchikian, Mohammad Wissam Mortada, Abbas Hajj Hassan, Issam Charafeddine, Najla Riachi, George Corm, Ziad Makary, Ali Hamieacute;, Amine Salam et Moustafa Bayram.

quot;L#39;ideacute;e de cette rencontre est venue spontaneacute;mentquot;, a deacute;clareacute; le patriarche maronite Beacute;chara Raiuml; au deacute;but de la rencontre. quot;Ce n#39;est pas une session pour le Conseil des ministres, mais plutocirc;t une reacute;union consultative spontaneacute;e pour discuter de l#39;ensemble des affaires geacute;neacute;ralesquot;, a-t-il ajouteacute;.

Il a poursuivi : laquo; La premiegrave;re fois que l#39;envoyeacute; preacute;sidentiel franccedil;ais (Jean-Yves) Le Drian m#39;a rendu visite, je lui ai dit que ce que vous entendez n#39;exprime pas la veacute;riteacute;. Nous sommes une reacute;publique deacute;mocratique parlementaire et il y a deux candidats agrave; la preacute;sidence. Que les deacute;puteacute;s assument leur devoir et votent ; un preacute;sident sera soit eacute;lu ou non. Et agrave; la lumiegrave;re des reacute;sultats, un dialogue devrait avoir lieu et un accord sur un troisiegrave;me candidat devrait ecirc;tre trouveacute;quot;.

quot;Malheureusementquot;, a-t-il dit, quot;le pays se dirige vers le chaos et lrsquo;Etat se deacute;batquot;.

quot;Notre rencontre d#39;aujourd#39;hui est libre et fraternelle, et ce qui doit ecirc;tre dit sera ditquot;, a-t-il souligneacute;.

Pour sa part, M. Mikati a deacute;clareacute; que la reacute;union vise agrave; discuter quot;des affaires qui unissent les Libanaisquot;, agrave; lrsquo;instar du respect de la formule libanaise et du pluralisme.

quot;C#39;est pourquoi nous avons voulu tenir cette reacute;union. Nous nous interrogeons sur certaines interpreacute;tations de cette reacute;union et sur le fait que certains l#39;ont consideacute;reacute;e comme un coup d#39;Etat contre l#39;accord de Taeuml;fquot;, a-t-il deacute;clareacute;.

quot;Nous sommes precirc;ts agrave; ecirc;tre un pont entre tous les Libanais et agrave; engager un dialogue sur toutes les questionsquot;, a-t-il ajouteacute;.

quot;Le pays ne s#39;en remettrait pas si nous n#39;agissions pas dans le cadre du dialogue et du rapprochementquot;, a-t-il poursuivi.

quot;Nous sommes precirc;ts au rapprochement et agrave; ecirc;tre un pont de dialogue et de fraterniteacute; entre tous les Libanaisquot;, a-t-il souligneacute;.

