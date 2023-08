Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;TotalEnergies et ses partenaires Eni et QatarEnergy, ont lanceacute; ce jour les activiteacute;s d#39;exploration du Bloc 9 au Liban, avec une visite de lrsquo;appareil de forage, le Transocean Barents, en preacute;sence du Preacute;sident du Parlement, M. Nabih Berri, du Premier Ministre, M. Najib Mikati, du Ministre de l#39;Energie et de l#39;Eau, M. Walid Fayad, accompagneacute;s de M. Ali Hamieacute;, Ministre des Travaux Publiques et du Transport ainsi que des repreacute;sentants de l#39;Administration Peacute;troliegrave;re Libanaise (LPA).

Lrsquo;appareil de forage est localiseacute;, depuis le 16 aoucirc;t, sur le Bloc 9, agrave; environ 120 km au large des cocirc;tes de Beyrouth. Au cours de la visite, les responsables libanais ont eacute;teacute; informeacute;s des preacute;paratifs neacute;cessaires au forage du puits d#39;exploration, qui devrait deacute;buter dans les prochains jours.

laquo; A la suite de la deacute;finition pacifique de la frontiegrave;re maritime, TotalEnergies, avec ses partenaires Eni et QatarEnergy, srsquo;eacute;taient engageacute;s agrave; forer un puits d#39;exploration dans le bloc 9 degrave;s que possible en 2023. Nous sommes heureux d#39;annoncer que les opeacute;rations de forage deacute;buteront dans quelques jours, gracirc;ce agrave; l#39;engagement de nos eacute;quipes et au soutien des autoriteacute;s libanaises et de nos partenaires. Ce puits d#39;exploration nous permettra d#39;eacute;valuer la mateacute;rialiteacute; des ressources en hydrocarbures et de leur potentiel productif dans cette zone raquo;, a deacute;clareacute; Romain de La Martiniegrave;re, Directeur geacute;neacute;ral de TotalEnergies EP Liban.nbsp;

TotalEnergies est l#39;opeacute;rateur du Bloc 9 offshore au Liban, et deacute;tient une participation de 35%, aux cocirc;teacute;s de ses partenaires Eni (35%) et QatarEnergy (30%).nbsp;

