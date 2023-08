Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) – Vingt-sept personnes ont eacute;teacute; tueacute;es et une centaine d#39;autres blesseacute;es lors d#39;affrontements violents qui ont opposeacute; de lundi agrave; mardi deux influents groupes armeacute;s dans la banlieue sud-est de Tripoli, a indiqueacute; mercredi le Centre de Meacute;decine d#39;urgence (CMU).

Dans un quot;bilan provisoirequot; publieacute; dans la nuit de mardi agrave; mercredi sur Facebook, cette agence qui gegrave;re les secours dans l#39;ouest de la Libye, a fait eacute;tat de 27 morts et 106 blesseacute;s dans ces affrontements agrave; l#39;arme lourde entre deux influents groupes armeacute;s dans la capitale libyenne. Selon la mecirc;me source, 234 familles ont pu ecirc;tre secourues et extraites, ainsi que plusieurs dizaines de meacute;decins ou infirmiers eacute;trangers, bloqueacute;s depuis la nuit de lundi dans des zones de combats au sud de la capitale. Trois hocirc;pitaux de campagne et une soixantaine d#39;ambulances ont eacute;teacute; mobiliseacute;s pour secourir les blesseacute;s et eacute;vacuer les civils vers des zones plus sucirc;res.

Les combats ont deacute;marreacute; apregrave;s l#39;arrestation lundi du colonel Mahmoud Hamza, commandant de la Brigade 444, par la force d#39;al-Radaa.nbsp;Aucune information n#39;a eacute;teacute; donneacute;e jusqu#39;agrave; preacute;sent sur les raisons de son arrestation. Tard mardi, le quot;conseil socialquot;, formeacute; de notables et personnaliteacute;s influentes de Soug el-Joumaa, secteur du sud-est de Tripoli et fief de la Force al-Radaa, a annonceacute; ecirc;tre parvenu agrave; un accord avec le chef du gouvernement sieacute;geant agrave; Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, pour transfeacute;rer le colonel Mahmoud Hamza agrave; une quot;partie neutrequot;, sans la nommer.nbsp;

Dans un communiqueacute; lu agrave; la teacute;leacute;vision par son doyen, ce conseil a indiqueacute; qu#39;une deacute;sescalade et un cessez-le-feu suivront cette mesure, ce qui a permis un retour au calme dans la nuit de mardi agrave; mercredi agrave; Tripoli. Les combats agrave; l#39;arme lourde et moyenne ont eacute;clateacute; dans la nuit de lundi agrave; mardi et se sont poursuivis jusqu#39;agrave; mardi soir entre la quot;Brigade 444quot; agrave; la quot;Force al-Radaaquot; dans plusieurs secteurs des banlieues sud-est de la capitale libyenne avec des tirs aveugles qui ont toucheacute; des zones habiteacute;es. Ces deux groupes sont parmi les plus influents agrave; Tripoli, ougrave; siegrave;ge l#39;un des deux gouvernements qui se disputent le pouvoir dans un pays mineacute;, depuis la chute du reacute;gime de Mouammar Kadhafi en 2011, par des divisions alimenteacute;es par la prolifeacute;ration de groupes armeacute;s aux alleacute;geances mouvantes.

