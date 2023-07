Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Des tirs intermittents se font encore entendre dans le camp de Aiuml;n el-Helweacute;, apregrave;s que l#39;intensiteacute; des affrontements a diminueacute; pendant la nuit, alors que plusieurs obus ont eacute;teacute; tireacute;s agrave; l#39;aube.

L#39;ambassadeur palestinien, Achraf Dabour, est arriveacute;nbsp;agrave; Saiuml;da peu apregrave;s minuit et a tenu une reacute;union agrave; l#39;hocirc;pital Al-Hamchari avec le secreacute;taire des factions de l#39;Organisation de libeacute;ration de la Palestine (OLP), Fathi AbOu Al-Ardat, et le chef du comiteacute; de dialogue libano-palestinien, Bassel Hassan. L#39;accent a eacute;teacute; mis sur ce qui eacute;tait affirmeacute; dans la position de la preacute;sidence palestinienne, la position libanaise, et la poursuite de la coordination et de la coopeacute;ration laquo; afin de surmonter cette eacute;tape dangereuse, eacute;tablir la stabiliteacute; de la seacute;curiteacute; dans les camps et eacute;tendre la souveraineteacute; de l#39;Eacute;tat raquo;.

Les participants ont condamneacute; laquo;lrsquo;assassinat de Al-Armoushi et ses camarades raquo;, le deacute;crivant comme un laquo; massacre raquo; et qu#39;il laquo; constitue un coup asseacute;neacute; agrave; la cause palestinienne, portant atteinte agrave; la seacute;curiteacute; des camps et frappant les eacute;leacute;ments de la seacute;curiteacute; agrave; l#39;inteacute;rieur des camps et leurs eacute;leacute;ments qui travaillent en coordination avec les services de seacute;curiteacute; libanais pour eacute;tablir la seacute;curiteacute; agrave; l#39;inteacute;rieur et autour des campsnbsp;raquo;.

Les participants ont insisteacute; sur le fait qu#39;ils quot;ne permettent pas agrave; l#39;esprit de seacute;dition d#39;alteacute;rer l#39;esprit fraternel qui unit les dirigeants libanais et palestiniens, les peuples libanais et palestinien et le gouvernement libanais en coopeacute;ration avec les dirigeants palestiniens et le Comiteacute; d#39;action conjointe palestinienquot;, notant qursquo;ils travailleront quot;fermement pour mettre fin agrave; ces pheacute;nomegrave;nes anormauxquot;.

M. Abou Al-Ardat a confirmeacute;, agrave; l#39;issue de la reacute;union, qu#39;quot;il y a une deacute;cision ferme de cessez-le-feu qui a eacute;teacute; prise lors de la reacute;union du Comiteacute; d#39;action palestinien conjoint, et il a eacute;teacute; convenu de former une commission d#39;enquecirc;te palestinienne afin de remettre les assassins agrave; la justice libanaisenbsp;raquo;.

