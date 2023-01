Agence Nationale d’Information (NNA)

L’Organisation de Coopération Islamique (OCI) a condamné la profanation des copies du Coran en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark, appelant les gouvernements de ces pays à prendre des mesures punitives et coercitives à l’encontre des commanditaires et auteurs de tels actes qui ont un caractère « répétitif » .

L’OCI a qualifié ces actes de « criminels visant à insulter les musulmans, leur religion et leurs valeurs sacrées. « Brûler le Coran et abuser de la position du Prophète Mohammad ne devraient pas être considérés comme de simples incidents transitoires d’islamophobie. C’est une insulte directe à 1,6 milliard de musulmans », a-t-il dit.