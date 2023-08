Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI -nbsp;L#39;Organisation mondiale de la santeacute; et les autoriteacute;s sanitaires ameacute;ricaines ont annonceacute;, vendredinbsp;18nbsp;aoucirc;t, qu#39;elles surveillaient de pregrave;s un nouveau variantnbsp;du virus du Covid-19, mecirc;me si laquo;nbsp;pour l#39;heure l#39;impact potentiel des nombreuses mutations de BA.2.86 est inconnunbsp;raquo;. L#39;OMS a deacute;cideacute; de classer ce nouveau variant laquo;nbsp;dans la cateacute;gorie des variants sous surveillance en raison du tregrave;s grand nombre (supeacute;rieur agrave; 30) de mutations du gegrave;ne Spike qu#39;il portenbsp;raquo;, eacute;crit l#39;organisation dans son bulletin eacute;pideacute;miologique consacreacute; agrave; la pandeacute;mie denbsp;Covid-19nbsp;et diffuseacute; dans la nuit de jeudinbsp;17nbsp;agrave; vendredinbsp;18nbsp;aoucirc;t.

C#39;est la proteacute;ine Spike qui donne au virus son aspect heacute;risseacute; et c#39;est elle qui permet au Sars-CoV-2 de peacute;neacute;trer les cellules de l#39;hocirc;te. Pour l#39;heure, ce nouveau variant a seulement eacute;teacute; deacute;tecteacute; en Israeuml;l, au Danemark et aux Eacute;tats-Unis. Dans ces derniers, les CDC (centres pour le controcirc;le et la preacute;vention des maladies) ont eacute;galement indiqueacute; qu#39;ils observaient de pregrave;s le variant, dans un message publieacute; sur le reacute;seau social X (ex-Twitter).

nbsp;

Une eacute;valuation en cours

Actuellement, seules quatre seacute;quences connues de ce variant ont eacute;teacute; signaleacute;es, sans lien eacute;pideacute;miologique associeacute; connu, explique l#39;OMS. laquo;nbsp;L#39;impact potentiel des mutations BA.2.86 est actuellement inconnunbsp;et fait l#39;objet d#39;une eacute;valuation minutieusenbsp;raquo;, preacute;cise l#39;organisation, qui souligne une nouvelle fois l#39;importance de continuer agrave; surveiller, agrave; seacute;quencer et agrave; notifier les autoriteacute;s compeacute;tentes pour avoir une vision exacte et d#39;ensemble de la pandeacute;mie de Covid-19.

nbsp;

L#39;OMS traque actuellement trois variants d#39;inteacute;recirc;t (XBB.1.5, XBB.1.16 et EG.5) et sept variants sont classeacute;s sous surveillance (BA.2.75, BA.2.86, CH.1.1, XBB, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2 et XBB.2.3). La plupart des Eacute;tats qui avaient mis en place des dispositifs de surveillance speacute;cifiques de la preacute;sence du virus du Covid-19 et de ses variants les ont en geacute;neacute;ral deacute;manteleacute;s, estimant que la menace eacute;tait deacute;sormais moins seacute;vegrave;re et ne justifiait plus ces deacute;penses.

laquo;nbsp;Le virus continue de circulernbsp;raquo;

L#39;OMS n#39;a de cesse de deacute;noncer ce laquo;nbsp;deacute;sarmementnbsp;raquo; et appelle laquo;nbsp;agrave; de meilleurs surveillance, seacute;quenccedil;age et notification de la Covid-19 alors que ce virusnbsp;circulenbsp;et eacute;volue encorenbsp;raquo;. Si, depuis deacute;but mai, l#39;OMS ne considegrave;re plus la pandeacute;mie comme une urgence sanitaire mondiale, laquo;nbsp;le virus continue de circuler dans tous les pays, continue de tuer et continue de changernbsp;raquo;, a encore souligneacute; la semaine derniegrave;re son directeur geacute;neacute;ral, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

nbsp;

Sur la derniegrave;re peacute;riode sous revue (du 17nbsp;juillet au 13nbsp;aoucirc;t 2023), plus de 1,4nbsp;million de nouveaux cas de Covid-19 et plus de 2nbsp;300 deacute;cegrave;s ont eacute;teacute; notifieacute;s, selon le bulletin eacute;pideacute;miologique de l#39;OMS. Cela repreacute;sente respectivement une augmentation de 63nbsp;% et une diminution de 56nbsp;%, par rapport agrave; la peacute;riode desnbsp;28nbsp;jours preacute;ceacute;dents. Au 13nbsp;aoucirc;t 2023, plus de 769nbsp;millions de cas confirmeacute;s de Covid-19 et plus de 6,9nbsp;millions de deacute;cegrave;s ont eacute;teacute; signaleacute;s dans le monde. Le bilan reacute;el des infections et des deacute;cegrave;s est consideacute;reacute; comme beaucoup plus lourd, nombre de cas ayant eacute;chappeacute; au recensement.