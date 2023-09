Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – (AFP) -nbsp;Le Royaume-Uni va inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner sur sa liste des organisations terroristes, a affirmeacute; mardi le Daily Mail citant la ministre de l#39;Inteacute;rieur Suella Braverman. quot;Wagner est une organisation violente et destructrice qui a agi comme instrument militaire agrave; l#39;eacute;tranger pour la Russie de Vladimir Poutinequot;, a deacute;clareacute; Mme Braverman selon le quotidien britannique.

quot;Pendant que le reacute;gime de Poutine deacute;cide que faire du monstre qu#39;il a creacute;eacute;, les activiteacute;s deacute;stabilisatrices persistantes de Wagner ne font que continuer agrave; servir les buts politiques du Kremlinquot;, a-t-elle ajouteacute;.

La ministre britannique de l#39;Inteacute;rieur a le pouvoir de quot;proscrirequot; une organisation qu#39;elle estime impliqueacute;e dans des actes de terrorisme. Cette quot;proscriptionquot;, qui s#39;applique deacute;jagrave; notamment au groupe Etat islamique et agrave; l#39;organisation jihadiste Al-Qaiuml;da, transforme en infraction peacute;nale le fait de soutenir l#39;organisation en question.

quot;Wagner a eacute;teacute; impliqueacute; dans des pillages, des tortures et des meurtres barbaresquot;, a poursuivi Mme Braverman dans le Daily Mail. quot;C#39;est pourquoi nous proscrivons cette organisation terroriste et nous continuons agrave; aider l#39;Ukraine autant que possible dans sa lutte contre la Russiequot;, a ajouteacute; la ministre, selon qui Wagner est aussi quot;une menace pour la seacute;curiteacute; mondialequot;.

Ces mesures pour classer Wagner parmi les organisations terroristes seront preacute;senteacute;es mercredi au Parlement, indiquent les meacute;dias britanniques.

En juillet, Londres avait deacute;jagrave; annonceacute; des sanctions contre 13 individus et organisations lieacute;s agrave; Wagner en Afrique, les accusant de crimes de guerre.

