ANI – (AFP) -nbsp;L#39;opeacute;ration militaire israeacute;lienne en Cisjordanie occupeacute;e, dans laquelle 12 Palestiniens et un soldat israeacute;lien ont eacute;teacute; tueacute;s, est termineacute;e, a annonceacute; mercredi l#39;armeacute;e, peu apregrave;s avoir meneacute; des frappes aeacute;riennes sur Gaza, en quot;reacute;ponse agrave; des tirs de roquettesquot;.

quot;L#39;opeacute;ration est officiellement termineacute;e et les soldats ont quitteacute; la reacute;gion de Jeacute;ninequot;, ville du nord de la Cisjordanie d#39;ougrave; les militaires israeacute;liens avaient commenceacute; agrave; se retirer mardi soir, a deacute;clareacute; agrave; l#39;AFP une porte-parole de l#39;armeacute;e.

Cette opeacute;ration militaire, la plus importante depuis plusieurs anneacute;es en Cisjordanie, territoire occupeacute; par Israeuml;l depuis 1967, avait eacute;teacute; lanceacute;e lundi. Des centaines de soldats ont eacute;teacute; mobiliseacute;s, ainsi que des drones et des bulldozers de l#39;armeacute;e. Douze Palestiniens et un soldat israeacute;lien ont eacute;teacute; tueacute;s au cours de l#39;assaut du camp de reacute;fugieacute;s palestiniens de Jeacute;nine.

La ville de Jeacute;nine et le camp de reacute;fugieacute;s, bastion de groupes armeacute;s palestiniens, ont eacute;teacute; viseacute;s agrave; plusieurs reprises par des opeacute;rations israeacute;liennes. Le nord de la Cisjordanie a connu une reacute;cente vague d#39;attaques contre des Israeacute;liens ainsi que des violences anti-palestiniennes de la part de colons juifs.

Dans la nuit de mardi agrave; mercredi, cinq roquettes ont eacute;teacute; tireacute;es sur Israeuml;l depuis la bande de Gaza, autre territoire palestinien, et intercepteacute;es, a indiqueacute; l#39;armeacute;e israeacute;lienne mercredi. quot;En reacute;ponse aux roquettes tireacute;es dans la nuit depuis la bande de Gaza vers le territoire israeacute;lien, des avions de combat ont frappeacute; une usine souterraine de fabrication d#39;armes utiliseacute;e par l#39;organisation terroriste Hamas, ainsi qu#39;une usine de fabrication de matiegrave;res premiegrave;res pour les roquettesquot;, a indiqueacute; l#39;armeacute;e israeacute;lienne dans un communiqueacute; mercredi.

Une source seacute;curitaire palestinienne a indiqueacute; de son cocirc;teacute; qu#39;un site militaire du mouvement islamiste Hamas dans le nord de la bande de Gaza avait eacute;teacute; toucheacute;, sans faire de blesseacute;s.

La veille, un attentat agrave; la voiture beacute;lier a fait sept blesseacute;s agrave; Tel-Aviv, dont un griegrave;vement, une attaque salueacute;e par le Hamas, qui controcirc;le la bande de Gaza depuis 2007, parlant quot;d#39;une premiegrave;re reacute;ponse aux crimes contre notre peuple dans le camp de Jeacute;ninequot;.

quot;Eacute;radiquer le terrorismequot;

Sur les lieux de l#39;attaque, le chef de la police, Yaakov Shabtai, a deacute;clareacute; que le quot;terroristequot; eacute;tait un habitant de Cisjordanie qui a eacute;teacute; abattu par un passant. La ministre palestinienne de la Santeacute;, Mai al-Kaila, a qualifieacute; mardi soir lors d#39;une confeacute;rence de presse l#39;opeacute;ration israeacute;lienne quot;d#39;agression qui deacute;fie les lois internationalesquot;.

L#39;armeacute;e israeacute;lienne avait annonceacute; avoir frappeacute; quot;un centre d#39;opeacute;rations conjointesquot; d#39;un groupe armeacute; local, la Brigade de Jeacute;nine et plusieurs cibles dont six quot;ateliers de fabrication d#39;explosifsquot;. quot;Nous agirons aussi longtemps que neacute;cessaire pour eacute;radiquer le terrorismequot;, a affirmeacute; le Premier ministre israeacute;lien, Benjamin Netanyahu, lors d#39;une visite mardi dans une base militaire proche de Jeacute;nine. quot;Nous ne permettrons pas agrave; Jeacute;nine de redevenir un refuge pour le terrorismequot;, a-t-il ajouteacute;.

Selon le ministegrave;re palestinien de la Santeacute;, 12 Palestiniens ont eacute;teacute; tueacute;s et 100 blesseacute;s, dont 20 sont dans un eacute;tat grave, durant cette opeacute;ration.

quot;Eviter un escaladequot;

Les combats ont provoqueacute; l#39;exode lundi soir d#39;quot;environ 3.000quot; habitants du camp, ougrave; vivent quelque 18.000 Palestiniens, selon le gouverneur adjoint de Jeacute;nine, Kamal Abou al-Roub. quot;Toutes les options sont sur la table pour frapper l#39;ennemiquot;, a preacute;venu le Jihad islamique palestinien. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a deacute;nonceacute; une opeacute;ration israeacute;lienne quot;brutalequot;.

De son cocirc;teacute;, la Ligue arabe a annonceacute; mardi une reacute;union d#39;urgence, tandis que la Jordanie et les Emirats arabes unis, des pays arabes entretenant des liens diplomatiques avec Israeuml;l, ont deacute;nonceacute; l#39;opeacute;ration.

Le Haut-Commissaire de l#39;ONU aux droits de l#39;homme, Volker Tuuml;rk, a deacute;nonceacute; mardi les violences en Israeuml;l et en Cisjordanie occupeacute;e qui quot;doivent cesserquot;.

Israeuml;l a quot;le droit de se deacute;fendrequot; mais doit respecter la quot;proportionnaliteacute; du droit internationalquot;, a estimeacute; mardi le ministegrave;re allemand des Affaires eacute;trangegrave;res.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a lui appeleacute; l#39;armeacute;e israeacute;lienne quot;agrave; faire preuve de retenue dans son opeacute;ration et toutes les parties agrave; eacute;viter une escaladequot;.

Au moins 190 Palestiniens ont eacute;teacute; tueacute;s depuis le deacute;but de l#39;anneacute;e dans les violences lieacute;es au conflit israeacute;lo-palestinien, ainsi que 26 Israeacute;liens, une Ukrainienne et un Italien, selon un deacute;compte de l#39;AFP eacute;tabli agrave; partir de sources officielles.

