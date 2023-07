Agence Nationale d’Information (NNA)

9H30 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;L#39;Union des Chambres Arabes, en coopeacute;ration avec HOPE MCF, le Bureau de promotion des investissements et de la technologie de l#39;Organisation des Nations Unies pour le Deacute;veloppement Industriel agrave; Bahreiuml;n (ONUDI) et la Feacute;deacute;ration Internationale pour la Responsabiliteacute; Sociale, organise une confeacute;rence sur la quot;Responsabiliteacute; Sociale dans le secteur priveacute; et son rocirc;le dans le deacute;veloppement durable raquo; au siegrave;ge de l#39;Union des chambres arabes agrave; Beyrouth.

nbsp;